Впервые в КХЛ тренер вошел в совет директоров клуба

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров вошел в состав совета директоров клуба, сообщает Russia Hockey.

Отмечается, что подобное произошло впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Перед матчем с «Магниткой» я был избран в совет директоров ООО «ХК Нефтехимик». Это большая честь и высокое доверие. Подобный прецедент произошел впервые в истории российского клубного хоккея. И он позволит «Нефтехимику» уделить особое внимание развитию молодых хоккеистов из системы клуба. Понятно, что когда над тренерским штабом не висит дамоклов меч результата, появляется дополнительная возможность предоставлять шанс молодым», — сказал Назаров.

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Специалист работает в нижнекамском клубе с октября 2016 года. На данный момент команда занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ с 34 очками.

Ранее «Металлург» забросил три шайбы за минуту и обыграл «Нефтехимик».