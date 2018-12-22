Леброн Джеймс: владельцы клубов НФЛ мыслят как рабовладельцы

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Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс раскритиковал владельцев клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ), передает «Советский спорт».

По словам баскетболиста, у некоторых бизнесменов присутствует менталитет рабовладельцев.

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«В НФЛ есть кучка старых белых владельцев клубов, которые мыслят как рабовладельцы. Они считают так: «Это моя команда. Ты будешь делать то, что я скажу, или мы избавимся от тебя». Разница между НБА и НФЛ в том, что НБА небезразличны игроки. НФЛ волнует только твоя игра в воскресенье, понедельник или четверг. Я признателен комиссару НБА Адаму Сильверу. Он не против выражения наших чувств. Адам может быть не согласен с нами, но он нас всегда выслушает», — сказал Джеймс в эфире канала HBO.

В НФЛ выступает 32 команды, которые играют с начала сентября до начала февраля.

Ранее младшего брата Джеррарда уволили за шутку в командном чате.