Выставлена на продажу ДНК бывшего футболиста «Баварии»

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Шведский АИК выставил на продажу генетический материал своего бывшего футболиста Нильса-Эрика Йоханссона, сообщает «Советский спорт».

Пробирку с ДНК можно купить за 3499 шведских крон (26 600 рублей про курсу Центрального банка России). При этом из биоматериала удалена некоторая часть генетической информации. Сам Йоханнсон отнесся к этому с шуткой.

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«Теперь не получится оставить мою ДНК на месте преступления», — цитирует спортсмена Би-би-си.

38-летний спортсмен завершил карьеру в феврале 2018 года из-за обнаруженного порока сердца. За свою карьеру Йоханнсон выступал за немецкие «Баварию» и «Нюрнберг», а также английские «Блэкберн» и «Лестер». В 2000 году он стал чемпионом Германии.

Ранее младшего брата Джеррарда уволили за шутку в командном чате.