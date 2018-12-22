Шведский клуб почтил память вратаря ярославского «Локомотива»

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Шведский клуб ХВ71 поднял под своды домашней арены фотографию вратаря Стефана Лива, сообщает «Советский спорт».

Лив погиб 7 сентября 2011 в авиакатастрофе самолета ярославского «Локомотива». 21 декабря хоккеисту исполнилось бы 38 лет. Лив — воспитанник клуба ХВ71.

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«Он мог бы стать нашей иконой», — приводит Expressen слова капитана клуба Саймона Энеруда.

Лив вместе с ХВ71 выиграл три чемпионата Швеции. В 2008 году он признавался лучшим игроком местной лиги. В 2006 году Лив выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Турине. В Континентальной хоккейной лиге вратарь провел 39 матчей за новосибирскую «Сибирь».

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