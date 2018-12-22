«Зенит» намерен вернуть Скопинцева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/547/12084547/RIAN_5722004.HR-pic905-895x505-52363.jpg">

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» желает приобрести 21-летнего защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева, утверждает Sport24.

Спортивный отдел сине-бело-голубых изучает возможности подписать молодого игрока, чей контракт с дончанами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Реклама

Скопинцев выступает за «Ростов» с 2016 года. На его счету один гол и четыре передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах. До ростовчан футболист выступал за молодежные команды московского «Динамо», петербургского «Зенита», немецкого «РБ Лейпциг». На взрослом уровне Скопинцев играл за австрийский «Лиферинг» и калининградскую «Балтику».

В голосовании за лучшего игрока РПЛ 2018 года Скопинцев занял третье место, уступив полузащитникам московского ЦСКА Ильзату Ахметову и Ивану Облякову.

Ранее СМИ сообщали, что «Зениту» интересен игрок «Ростова».