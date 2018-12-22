Чемпион мира может перейти в лондонский «Челси»
Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс недоволен своим положением в клубе, информирует «Советский спорт».
По данным Metro, агент футболиста побывал в Лондоне, где провел переговоры с местными «Тоттенхэмом» и «Челси». В нынешнем сезоне чемпион мира 2014 года потерял место в основном составе «Баварии» и намерен сменить место работы. Контракт 30-летнего Хуммельса с клубом истекает 30 июня 2021 года.
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В нынешнем сезоне четырехкратный чемпион Германии забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 15 играх за «Баварию» во всех турнирах. Трансфер футболиста оценивается в €40 миллионов.
Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Баварию».