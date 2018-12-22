37-летний футболист будет получать рекордную зарплату

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Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может стать рекордсменом Главной лиги соккера (МЛС), передает «Советский спорт».

По данным ESPN, по новому контракту с клубом 37-летний нападающий заработает за следующий год от 7 до 7,5 миллиона долларов. Этот оклад может стать новым рекордом лиги. На данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги считается бразильский полузащитник Кака, который в сезоне-2017 заработал в «Орландо Сити» $7,17 миллиона.

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В 2018 году Ибрагимович заработал в клубе $1,5 миллиона. В 27 матчах минувшего сезона он забил 22 гола и сделал десять результативных передач.

Ранее Ибрагимович рассказал о намерениях завершить карьеру футболиста в США.