Гол Анисимова принес «Чикаго» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

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«Чикаго Блэкхоукс» переиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Алекс Дебринкэт и Артем Анисимов. У хозяев шайбу забросил Джей Ти Комфер.

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В следующем матче «Чикаго» примет «Флориду Пантерз», а «Колорадо» на выезде встретится с «Аризоной Койотс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Дебринкэт (Кагун, Мерфи) — 08:07

1:1 — Комфер (Керфут, Уилсон) — 22:58

1:2 — Анисимов (Кейн) — 41:19