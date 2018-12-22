Гол Анисимова принес «Чикаго» победу над «Колорадо» в матче НХЛ
«Чикаго Блэкхоукс» переиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Алекс Дебринкэт и Артем Анисимов. У хозяев шайбу забросил Джей Ти Комфер.
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В следующем матче «Чикаго» примет «Флориду Пантерз», а «Колорадо» на выезде встретится с «Аризоной Койотс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 — Дебринкэт (Кагун, Мерфи) — 08:07
1:1 — Комфер (Керфут, Уилсон) — 22:58
1:2 — Анисимов (Кейн) — 41:19