«Ливерпуль» нанес поражение «Вульверхэмптону» в матче чемпионата Англии
«Ливерпуль» одержал победу над «Вульверхэмптоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Вульверхэмптоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия. Премьер-лига. 18-й тур
«Вульверхэмптон» (Вульверхэмптон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 0:2
Голы: 0:1 — Салах, 18; 0:2 — ван Дейк, 68.