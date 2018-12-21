Норвежский биатлонист призвал Логинова извиниться перед всеми
Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе вновь высказал негативное отношение к россиянину Александру Логинову, передает «Спорт-Экспресс».
Норвежец не может простить россиянину его дисквалификацию за употребление допинга, которую Логинов отбыл два года назад
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«Он принял допинг, когда у него был выбор. Да, прошли годы, но это было. Ему следует извиниться перед всеми атлетами», — сказал Бё.
В сезоне-2018/19 Логинов занял два третьих и одно второе место. На данный момент россиянин занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая Бё 76 очков.
Ранее сообщалось, что эксперт считает возможным лидерство Логинова на КМ по биатлону.