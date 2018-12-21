Болельщик «Спартака» Голунов ответил Глушакову

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Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов ответил на обвинения полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, передает Sport24.

21 декабря футболист в эфире телеканала «Россия 1» назвал забег Голунова во время матча Лиги Европы против «Рапида» (1:2) «спланированной акцией». Болельщик за свой поступок получил десять суток административного ареста и пятилетний запрет на посещение спортивных мероприятий.

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«По поводу заявления о том, что я проплаченный — это полнейшая чушь. Я давно болею за «Спартак», езжу на выезды. Их было больше 50. Я просто подбежал к человеку и высказал ему свое мнение и мнение большинства, то, что я о нем думаю. Это не преследовало никакой коммерческой цели. Посмотрел на саму игру и понял, что это ни в какие ворота не лезет. Нужны радикальные меры — выбежать, сказать ему об этом. То, что сделал Глушаков на ТВ — это просто дичь. Пойти к Малахову и жаловаться на всю Россию — это очень большой позор для «Спартака», — сказал Голунов.

Напомним, что «Спартак» желает отсудить у Голунова €20 тысяч, на которые был оштрафован клуб за появление постороннего человека на поле.

Ранее Глушаков вступился за Кокорина и Мамаева.