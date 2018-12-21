Тренер: Медведева осталась без чемпионата Европы и мира

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Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, передает «Чемпионат».

Тренер олимпийских чемпионов отметил, что спортсменке будет сложно попасть на чемпионат Европы. На январский турнир в Минске отправятся две сильнейшие спортсменки чемпионата России, еще одного участника определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

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«Для Жени этот сезон переходной, очень сложный. Мы все знаем, что она поменяла тренера, страну, программу. Психологически такие факты очень давят, и ей тяжело с этим справиться. Уверен, в следующем году все будет по-другому, а пока что восстановление. На данный момент она уже осталась без чемпионата мира и Европы. Ее падение, безусловно, связано с недавней сменой программы. Скажу вам больше, если меняешь даже один элемент или шаг, то уже с этого момента программа становится более сырая. Не успеваешь вкатать ее, не так уж это и просто», — сказал Жулин.

Медведева занимает 14-е место после короткой программы.

Ранее Медведева отказалась от общения с прессой после 14-го места.