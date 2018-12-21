Глушакову стыдно перед мамой за матерные слова

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал появление в интернете аудиозаписи с гневной тирадой в адрес своей жены Дарьи, с которой футболист в данный момент разводится, сообщает «Советский спорт».

По словам футболиста, ему стыдно перед мамой за употребление нецензурных слов.

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«Мне стыдно, потому что в свои 31 год моя мама спрашивала у меня, откуда я знаю такие слова. Она до этого не слышала, как я ругаюсь. По аудио, если заметить, есть склейки, потому что там есть «вы», «вас» — это не так просто сказано. Из контекста вырвали фразы, слова. Это просто нарезали и слепили», — сказал Глушаков в передаче «Прямой эфир».

Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году. Тогда девушке было 17 лет, а футболисту — 20. В 2009 году они сыграли свадьбу в городе Миллерово. Пара воспитывает двух дочерей — Валерию (26 сентября 2011) и Александру (15 декабря 2016).

Ранее Глушаков назвал спланированным нападение фаната во время матча.