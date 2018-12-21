Глушаков назвал спланированным нападение фаната во время матча

<img src="//img.gazeta.ru/files3/503/12077503/1-pic905-895x505-60705.jpg">

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что окружающие его скандалы — кем-то заранее спланированы, сообщает «Советский спорт».

В ноябре 2018 года в матче группового этапа Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) к футболисту на поле прорвался болельщик Мирослав Голунов. До и после этого инцидента в интернете появлялись подробности его развода с женой Дарьей.

Реклама

«Есть люди, которые обижены, что когда я подписал контракт со «Спартаком», я сделал это сам. Есть люди, которые, наверное, хотели заработать на моем контракте, но они не заработали и держат обиду. Уверен: то, что происходит на стадионе и с женой — они в этом замешаны. Это большая компания. Дарья — игрушка, а кто-то сидит и ей управляет. Ей мозг запудрили, настроили, и она ведет себя таким образом. Она, наверное, с кем-то обсуждала, какие зарплаты, что у нас есть. Люди услышали и подумали: «Ничего себе». А я не шикую», — сказал Глушаков в эфире канала «Россия 1».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги на счету футболиста один гол в 11 матчах.

Ранее «Ростов» продлил контракт с талантливым защитником.