Биатлонистка Гореева пришла второй на этапе юниорского Кубка IBU
Завершилась гонка преследования на втором этапе юниорского Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает «Советский спорт».
Одержала победу немецкая биатлонистка Юлиана Фрювирт, второй стала россиянка Анастасия Гореева. Третье место принадлежит словенке Нине Задравец.
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Еще одна представительница России Анастасия Кайшева, накануне выигравшая спринт, заняла четвертую строчку, Анастасия Халиуллина — восьмую, Кристина Егорова — 33-ю.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала выступление россиян в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.