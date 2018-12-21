Победители ОИ 2020 года в Токио получат по четыре миллиона рублей
Стало известно, сколько могут получить от государства российские спортсмены, выигравшие Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает ТАСС.
За победу в соревновании призовые составят 4 млн рублей. Такая сумма была объявлена на расширенном заседании коллегии Министерства спорта России.
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Отмечается, что за золотую медаль вручат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей (серебро), а бронзовым призерам достанется 1,7 млн.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.
Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заявила, что все атлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, должны немедленно вернуть медали в Олимпийский комитет России (ОКР).