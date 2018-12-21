Нокаутированный Усиком боксер все еще находится в реанимации

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Состояние здоровья профессионального боксера Адониса Стивенсона не изменилось, сообщает ТАСС.

2 декабря канадец был отправлен в нокаут украинцем Александром Гвоздиком, в результате чего пережил серьезную черепно-мозговую травму.

«Врачи не спешат высказываться по поводу состояния здоровья боксера. Стивенсон находится в реанимации и все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — приводит слова промоутера боксера Ивона Мишеля ESPN.

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Поражение Усику было первым для Стивенсона за восемь лет. На счету канадца 29 побед, 24 из которых нокаутом.

Ранее японский кикбоксер Тенсин Нацукава прокомментировал предстоящий бой против непобежденного боксера-профессионала Флойда Мейвезера.