Российский форвард Ничушкин продлил серию без голов в НХЛ до 27 матчей

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Российский нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин не оформил ни одного гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс», сообщает «Советский спорт».

В активе форварда за 11 минут и 57 секунд игрового времени «-1», четыре броска и два силовых приема.

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Таким образом, Ничушкин продлил безголевую серию до 27 матчей со старта сезона. На данный момент в активе хоккеиста пять очков.

Матч завершился проигрышем «Далласа» со счетом 2:5.

Примечательно, что за всю карьеру в НХЛ спортсмен забросил 23 шайбы и исполнил 46 передач в 129 матчах. Также он является одним из трех российских хоккеистов, кто оформил десять голов в НХЛ среди игроков до 19 лет.

Ранее нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал третьим россиянином с десятью голами в НХЛ до 19 лет.