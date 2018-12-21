Эксперт считает возможным лидерство Логинова на КМ по биатлону

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала выступление россиян в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, передает «Матч ТВ».

Спортсменка положительно высказалась о результатах Александра Логинова.

«Конечно, очень порадовал Александр Логинов, прекрасно выступил, а стрельба у него была просто выше всяких похвал: ритмичная, быстрая. Очень обидно было за Антона Бабикова. Спортсмен приехал с Кубка Международной союза биатлонистов (IBU) — там, конечно, несколько другие скорости. Понятно было, что высоких скоростей он не покажет. Не получилось сейчас — получится потом. Я в Бабикова верю, он хороший спортсмен», — заявила победительница Игр.

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Также она поделилась мнением о соперничестве с норвежцем Йоханнесом Бе.

«Бе — тоже человек, ему тоже свойственно уставать. Тут немало будет зависеть от того, насколько будет готов Саша. А почему нет? Тем более Саша в прошедших гонках зарекомендовал себя очень хорошо. Это спорт — сегодня один побеждает, завтра — другой. Но ждать, когда Бе подаст весточку, что вот, мол, я устал, давай обгоняй, конечно же, не стоит. Я считаю, что Саше надо навязывать Бе борьбу за первое место», — заключила Ишмуратова.

Напомним, что в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира Логинов занял второе место, Дмитрий Малышко — 14-е, Матвей Елисеев — 18-е, Евгений Гараничев — 30-е, Александр Поварницын — 65-е, а Бабиков — 80-е.

Ранее Логинов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира.