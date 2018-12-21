Главный тренер «Фулхэма» назвал Моуринью сердцем футбола
Главный тренер лондонского «Фулхэма» Клаудио Раньери прокомментировал увольнение наставника »Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, передает «Советский спорт».
Итальянский специалист выразил надежду на то, что его коллега вскоре вернется к работе.
«Я считаю, что такой человек, как Моуринью, должен как можно скорее вернуться в футбол. То же самое могу сказать об Антонио Конте. Эти тренеры — сердце футбола. Они побеждали в каждой стране, где работали. Всем остальным полезно наблюдать за их работой», — приводит слова Раньери Sky Sports.
Португалец был уволен 18 декабря. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.
Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан получил приглашение возглавить «Манчестер Юнайтед».