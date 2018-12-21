Главный тренер «Фулхэма» назвал Моуринью сердцем футбола

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Главный тренер лондонского «Фулхэма» Клаудио Раньери прокомментировал увольнение наставника »Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, передает «Советский спорт».

Итальянский специалист выразил надежду на то, что его коллега вскоре вернется к работе.

«Я считаю, что такой человек, как Моуринью, должен как можно скорее вернуться в футбол. То же самое могу сказать об Антонио Конте. Эти тренеры — сердце футбола. Они побеждали в каждой стране, где работали. Всем остальным полезно наблюдать за их работой», — приводит слова Раньери Sky Sports.

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Португалец был уволен 18 декабря. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан получил приглашение возглавить «Манчестер Юнайтед».