Экс-игрок «Спартака» Промес попался пьяным за рулем
Нападающий «Севильи» Квинси Промес попал в неприятную ситуацию в Испании, сообщает «Советский спорт».
Как стало известно Diario de Sevilla, 18 декабря футболист был остановлен полицейским патрулем в Марбелье. После проведения теста на алкоголь выяснилось, что допустимая норма в организме нидерландского игрока была превышена более чем в два раза — 0,6 промилле.
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Транспортное средство 26-летнего Промеса было конфисковано, а самому игроку назначен суд.
Ранее сообщалось, что Промес хочет вписать свое имя в историю «Севильи».