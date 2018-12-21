Экс-игрок «Спартака» Промес попался пьяным за рулем

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Нападающий «Севильи» Квинси Промес попал в неприятную ситуацию в Испании, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно Diario de Sevilla, 18 декабря футболист был остановлен полицейским патрулем в Марбелье. После проведения теста на алкоголь выяснилось, что допустимая норма в организме нидерландского игрока была превышена более чем в два раза — 0,6 промилле.

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Транспортное средство 26-летнего Промеса было конфисковано, а самому игроку назначен суд.

Ранее сообщалось, что Промес хочет вписать свое имя в историю «Севильи».