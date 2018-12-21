Халк рассказал о зависти русских игроков в «Зените»

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Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк вспомнил о проведенном времени в «Зените», передает «Советский спорт».

32-летний бразилец выступал за петербургский клуб с 2012 по 2016 год. По его словам, изначально ему непросто приходилось в команде из-за негативного отношения со стороны российских футболистов.

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«Я перешел в «Зенит» одновременно с Акселем Витселем. Мы оба приехали помочь клубу, не собирались ставить себя выше всех. Уважительно ко всем относились и хотели создать хорошую обстановку в команде. Но неожиданно некоторые русские стали завидовать. Я пытался общаться, как-то сгладить отношения, но было тяжело. Забивал голы, а они их даже не отмечали. На тренировках почти со мной не общались», — рассказал игрок.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» тренировался с Елизаветой Туктамышевой ради больного ребенка.