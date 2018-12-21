СМИ: ЦСКА и «Спартак» поборются за форварда «Саутгемптона»

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Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини привлек внимание двух российских клубов, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, в трансфере итальянца заинтересованы московские ЦСКА и «Спартак». При этом не исключается, что форвард покинет английский клуб уже зимой, поскольку в команде на него не рассчитывают.

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27-летний Габбьядини в текущем сезоне чемпионата Англии забил один мяч в 12 матчах. Отметается, что конкуренцию отечественным клубам за его трансфер составят несколько команд из Италии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА поспорит с англичанами за чешского хавбека.