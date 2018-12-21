Дзюба назвал клубы АПЛ, в которые мог перейти после ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/993/12064993/RIAN_5666638.HR-pic905-895x505-77225.jpg">

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что после чемпионата мира 2018 года был заинтересован в уходе из петербургского клуба, передает «СЭ».

Форвард сине-бело-голубых подчеркнул, что был готов уйти в один из клубов чемпионата Англии.

«Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». «Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Сергеем Богдановичем Семаком, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.

Реклама

Но когда наступил день «Х», люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли», — сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Дзюба досрочно ушел в отпуск.