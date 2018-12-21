Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о последствиях популярности сына

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что его семье приходится непросто из-за возросшей популярности сына, передает Sport24.

«Нам сейчас нужен большой кортеж. Тяжело передвигаться. Допустим, если Хабиб придет на футбол, ему не дадут посмотреть футбол. Жизнь стала такой, что не можешь выбрать себе яблоки, какие хочешь на рынке. Пришел на рынок выбрать яблок, а тебе не дают. А это очень важная вещь. Прийти на рынок, спокойно выбрать то, что хочешь. Потом пройтись с семьей.

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Подойдет ребенок, его надо обнять, что-то еще сказать – это же ребенок. Но людей нужно уважать. К ним надо хорошо относиться. Бремя славы нужно переносить достойно», – сказал Нурмагомедов-старший.

В октябре Нурмагомедов сабмишеном победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов завершит карьеру через три-четыре боя.