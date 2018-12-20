Назван автор самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов

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Автором самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.признали полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает «Советский спорт».

Футболист забил мяч в ворота «Тоттенхэма» на «Уэмбли» в матче 2-го тура группового этапа. Именно этот гол болельщики поставили в голосовании на первое место.

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При выборе самого красивого гола, также вспоминали мяч, забитый нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди в игре с лондонским «Тоттенхэмом» (2:1), точный удар форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) и гол нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в ворота «Тоттенхэма» (1:1), но гол Ракитича обошел их по голосам.

Матч «Тоттенхэм» — «Барселона» состоялся 3 октября 2018 года. Он закончился победой «Барселоны» со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что пишут испанцы о разгроме «Реала» московским ЦСКА.