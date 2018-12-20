Родченков высказался о законе США об уголовном преследовании допинга

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков приветствует внесение в Конгресс США законопроекта о введении уголовного наказания за применение допинга на международных соревнованиях, сообщает «Советский спорт».

Законопроект получил имя Родченкова, живущего с 2015 года на территории США.

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«Я считают, что закон гарантирует защиту спортсменов и международных соревнований от коррупции и вмешательства, которые, как мы видим, продолжаются по сей день. Широкая поддержка со стороны Конгресса США жизненно важна для борьбы за справедливость и честность на международной арене», — цитирует Родченкова Washington Post.

«Закон Родченкова» предусматривает штраф до $1 миллиона и тюремное заключение сроком до 10 лет для лиц, замешанных в махинациях с допингом на международных спортивных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что сотрудник IBU мог скрыть пробы российских биатлонистов.