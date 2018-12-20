«Питтсбург» одолел «Вашингтон», Малкин отметился голевой передачей

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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду уступил «Питтсбург Пингвинз». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Российский нападающий команды победителей Евгений Малкин во втором периоде отметился результативной передачей.

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Счет на 26-й минуте встречи открыли хозяева усилиями Ларса Эллера. Но менее чем через три минуты игры восстановил паритет с передачи Малкина Сидни Кросби. А в концовке третьего периода гости вышли вперед благодаря голу Брайана Раста.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

1:0 — Эллер (Уилсон) — 26:38 (5x5)

1:1 — Кросби (Малкин, Летанг) — 29:15 (5x4)

1:2 — Раст (Гюнцель, Кросби) — 38:58 (5x5)

Благодаря набранному очку в матче Малкин переместился на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Также сообщалось, что капитан и российский нападающий хозяев Александр Овечкин по ходу матча с «Питтсбургом» успел подраться c защитником гостей Крисом Летангом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили на две минуты.