Мутко пошутил, что после него еще долго можно разваливать российский спорт

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Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал свой уход с поста президента Российского футбольного союза (РФС).

19 декабря Мутко покинул пост президента союза.

По слова функционера, задел в российском спорте является огромным. При этом Мутко пошутил, что разваливать российский спорт после него можно еще долго.

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«Задел в спорте у нас огромный. Читаю сейчас некоторых «специалистов», их высказывания. Знаете, еще огромное количество времени наш спорт можно разваливать, потому что задел прочности большой. Все, как я и говорил, «фром май харт». Всё зависит от людей, от души. Ты можешь ошибаться, допускать ошибки, но ты должен быть предан. К сожалению, таких людей мало. Люди себя любят в спорте, а не спорт. Это очень тонкая вещь. Я таких вещей наслушался. Я же все время был на витрине, было удобно меня…», — сказал Мутко.

Также экс-президент РФС высказался на тему допинга в российском спорте.

«Допинг, у меня такое ощущение, что лично я заходил в раздевалку и предлагал. Допинг это такая вещь, что каждый сам принимает решение, принимать его или нет. А все эти разговоры про государственную программу поддержки допинга – это такая муть. Ничего нового в вопросе про допинг. Одна и та же пластинка играет, человек один, с его слов все поют», — цитирует Мутко «РИА Новости».

Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Тогда исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев.

С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

Ранее главный тренер московского «Локомотива», бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал уход Виталия Мутко с поста РФС.