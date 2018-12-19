«Бешикташ» может купить российского форварда
Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, выступающий в чешской «Младе Болеслав» на правах аренды, попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа», передает «Советский спорт».
Как сообщает Fanatik, стамбульцы намерены усилиться двумя форвардами. В список претендентов также входят нападающий «Ахмата» Аблай Мбенге, экс-форвард «Локомотива» Байе Умар Ниасс и нападающий «Трабзонспора» Бурак Йылмаз.
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В нынешнем сезоне чемпионата Чехии Комличенко забил 18 голов в 18 матчах и лидирует в списке бомбардиров турнира, опережая ближайшего преследователя на семь мячей.
«Бешикташ» занимает третье место в турецкой суперлиге, отставая от «Башакшекира» на восемь очков.
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