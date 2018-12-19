СМИ: «Краснодар» может купить экс-игрока лондонского «Арсенала»

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сделал предложение по трансферу полузащитника шведского АИК Кристоффера Олссона, сообщает «Советский спорт».

По данным Aftonbaldet, «быки» готовы потратить предложил за 23-летнего шведского футболиста €4,5 млн. Также на футболиста претендует итальянский «Удинезе».

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«Мы обычно не комментируем незавершенные сделки. Ранее мы сообщали, что интерес к Олссону существует со стороны нескольких команд. Более точная информация появится позже», — сказал спортивный директор АИК Бьорн Вестстрем.

Ранее Олссон выступал за датский «Мидтьюллан» и числился в лондонском «Арсенале». Олссон — чемпион Дании и Швеции, а также победитель молодежного чемпионата Европы 2015 года.

Ранее в «Спартаке» рассказали о деталях перехода Айртона Лукаса.