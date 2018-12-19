Семин отметил вклад Мутко в развитие российского футбола

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Главный тренер московского «Локомотива», бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

По словам Семина, при Мутко развитие российского футбола шло в правильном направлении.

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«Мы обязательно должны поблагодарить Мутко, он сделал много очень хорошего и позитивного. Развитие футбола в России шло в правильном направлении. Очень большая его заслуга в том, что чемпионат мира прошел в России. Самое важное, как он прошел — это было просто блестяще, и это его завоевание, которому помогали много людей», — сказал Семин.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Функционер был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от Олимпиады в декабре 2017 года из-за обвинений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.

Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Тогда исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев.

С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

Ранее в Кремле прокомментировали уход Мутко с поста главы РФС.