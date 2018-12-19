Форвард «Флориды» Дадонов вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/751/12045751/cut-pic905-895x505-21391.jpg">

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» (3:2) голкипер отразил 20 из 22 бросков. 20-летний канадец стал самым молодым вратарем в истории «летчиков», которому удалось одержать победу в первой встрече в лиге, а также самым молодым в НХЛ со времен хоккеиста «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.

Реклама

Вторым стал форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов. Россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:2).

Третьей звездой признан вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, отразивший все 26 бросков по своим воротам во встрече с «Миннесотой Уайлд» (4:0).