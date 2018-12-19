Ибрагимович рассказал о намерениях завершить карьеру футболиста в США

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Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», передает «Советский спорт».

Форвард уверил, что его следующий сезон в высшем дивизионе футбольных лиг США и Канаде будет другим.

«Мой первый сезон в MLS был просто разминкой, но второй будет совсем другим. Я чувствую себя лучше физически. Приехал сюда закончить свою карьеру», — приводит слова Ибрагимовича Foot Mercato.

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В прошлом сезоне 37-летний Ибрагимович принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча. Отмечается, что «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог выйти в плей-офф турнира.

Ранее бразильский защитник Айртон Лукас, которого приобрел московский «Спартак» у «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро, прибыл в Москву.