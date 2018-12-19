Эксперт: «Зенит» растерял комфортное преимущество в РПЛ

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Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал итоги первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передают «Известия».

Наставник отметил, что после зимнего перерыва турнирная таблица соревнования может измениться.

«Зенит» имел комфортное преимущество, но растерял его. «Краснодар» же периодически допускал осечки, но выдал хорошую концовку первой части сезона. Исход чемпионской гонки будет зависеть от того, как команды проведут сборы и в каком состоянии подойдут к весенней части. Также, уверен, серьезную конкуренцию питерцам и краснодарцам способны составить другие клубы, идущие немного ниже в таблице», — поделился мнением эксперт.

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На данный момент в чемпионате Росси лидируют сине-бело-голубые с 34 очками, далее следуют «горожане», в активе которых 33 очках, замыкает тройку московский ЦСКА (30 очков).

Ранее защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев высказался относительно информации об интересе со стороны петербургского «Зенита».