Возвращение в Россию привело Медведеву в экстаз
Фигуристка-одиночница Евгения Медведева опубликовала трогательный ролик из Саранска, куда приехала для участия в чемпионате России, сообщает «Советский спорт».
В своем инстаграме спортсменка с восторженным взглядом и криком снимает происходящее за окном ее номера. Медведева запечатлела отечественные магазины и почту, восхищаясь увиденным и признаваясь в том, что соскучилась по России.
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19-летняя Медведева в марте расторгла трудовые отношения с Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.
Ранее сообщалось, что Орсер назвал Медведеву своим главным проектом.