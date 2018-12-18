Возвращение в Россию привело Медведеву в экстаз

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Фигуристка-одиночница Евгения Медведева опубликовала трогательный ролик из Саранска, куда приехала для участия в чемпионате России, сообщает «Советский спорт».

В своем инстаграме спортсменка с восторженным взглядом и криком снимает происходящее за окном ее номера. Медведева запечатлела отечественные магазины и почту, восхищаясь увиденным и признаваясь в том, что соскучилась по России.

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19-летняя Медведева в марте расторгла трудовые отношения с Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

Ранее сообщалось, что Орсер назвал Медведеву своим главным проектом.