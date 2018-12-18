Адвокат Кокорина просит выпустить игрока из СИЗО из-за угрозы инвалидности
На заседании по поводу рассмотрения апелляций футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление срока адвокат форварда «Зенита» Андрей Ромашов попросил освободить своего подзащитного из СИЗО из-за угрозы здоровью игрока, передает Sport24.
По словам юриста, Кокорину грозит инвалидность из-за нахождения в следственном изоляторе.
«Потерпевшие здоровы, а Кокорину в случае содержания в СИЗО грозит инвалидность. Последствия его наказания несоразмерны с последствиями дела, которое рассматривается в суде. Мой подзащитный должен продолжать тренировки, поэтому прошу сменить меру пресечения на залог в десять миллионов рублей или домашний арест», — заявил адвокат.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поддержал Кокорина и Мамаева.