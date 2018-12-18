Друг Макгрегора нахамил Хабибу Нурмагомедову
Диллон Дэнис, друг и тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгергора, вступил в перепалку с российским чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».
После победы Эла Яквинты на турнире UFC on Fox 31 Нурмагомедов в твиттере обратился к Кевину Ли, призвав того оставаться скромным, чем не оставил равнодушным Дэниса.
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«Оставайся скромным. Скромность – это ключ к успеху», — написал Хабиб после турнира, обращаясь к Кевину.
«Закрой свой рот, всем плевать», — ответил Нурмагомедову Дэнис.
Впоследствии к перепалке присоединился менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов дал наставление желающему подраться с ним бойцу.