В Белоруссии выразили недовольство заменой гимна хитом «Песняров»

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Пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) прокомментировала ошибку, произошедшую перед матчем на турнире MECA Hockey Games в Норвегии.

Организаторы соревнований вместо белорусского гимна включили обработку хита группы «Песняры» «Косив Ясь конюшину».

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«Ситуация неприятная, тем более что это была не единственная накладка организаторов турнира. Там были более другие более мелкие, но систематические вещи. Разумеется, ситуация с гимном — самая вопиющая. Мелодию гимна сверяли с представителем ФХРБ, но при исполнении ее перепутали с нашей мелодией заброшенной шайбы.

До последнего думали, что они поймут ошибку, но этого не произошло. ФХРБ изложила их все в письме на имя президента Норвежской хоккейной федерации. Устные извинения в адрес делегации поступили на месте, но за такое нужны объяснения другого уровня», — цитирует представителя пресс-службы ФХРБ «Спорт-Экспресс».

Ранее организаторы регбийного матча перед игрой сборной России включили гимн СССР.