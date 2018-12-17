Отправленный в нокаут украинским боксером канадец вышел из комы
Канадский боксер Адонис Стивенсон вышел из искусственной комы, в которую он был введен после поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг с украинцем Александром Гвоздиком, сообщает ТАСС.
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По информации Allboxing, канадец открыл глаза и сумел пообщаться со своими родными. Состояние боксера оценивается как стабильное, есть шансы на восстановление. Однако, по неподтвержденным данным, у спортсмена парализована правая часть тела.
2 декабря Стивенсон проиграл нокаутом Гвоздику. После боя он попал в реанимацию. Спортсмена ввели в состояние медикаментозной комы из-за возможного кровоизлияния в мозг.