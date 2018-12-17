Глушаков вызван в полицию по делу об угрозах в адрес жены

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Сергей Жорин, являющийся адвокатом жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал вызов футболиста в полицию для дачи показаний по делу об угрозах в адрес жены.

«Было написано заявление об угрозе убийства. Логично, что его Глушакова вызвали для дачи объяснений. С нашей стороны прилагались разного рода доказательства — какие именно, к сожалению, не могу раскрыть.

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У правоохранителей есть установленный законом срок, в течение которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказал представитель жены футболиста», — цитирует Жорина ФАН.

Жена футболиста в сентябре заявила о намерении развестись с игроком красно-белых. По ее словам, супруг на протяжении многих лет изменял ей, а также применял к ней насилие.

Ранее адвокат оценил реальность угроз Глушакова в адрес жены.