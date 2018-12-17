Хавбек ЦСКА Ахметов получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой игрок

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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов был признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

20-летний хавбек стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которая вручается под эгидой Детской футбольной лиги.

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Игрок армейцев одержал победу над другими спортсменами в результате голосования, в котором приняли участие 100 тренеров. В опросе Ахметов набрал 202 балла. Вторым стал также полузащитник ЦСКА Иван Обляков (177 очков), а третьим — игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 очков).

В текущем сезоне Ахметов выступал за клуб в 18 официальных матчах и отдал три результативные передачи.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года».