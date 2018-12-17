Аршавин: Кокорин и Мамаев полезны на футбольном поле

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал арест нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Спортсмен считает, что заключенные под стражу футболисты являются значимыми игроками для своих команд.

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«Все серьезно, это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придется проводить время в местах столь отдаленных. Как бы то ни было, нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя за решеткой», — поделился мнением Аршавин в эфире программы Foot'больные люди.

Напомним, что футболистов обвиняют в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО «Бутырка».