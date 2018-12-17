Аршавин не хотел завершать карьеру футболиста в России

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру в Казахстане, передает «Советский спорт».

Экс-игрок «Кайрата» отметил, что не хочет уходить из футбола в России.

«Я не рассматривал вариант завершения карьеры в России. Рад, что это произошло в Казахстане. Там я провел три замечательных года. После того, как вернулся из Англии и выступал за «Зенит» и «Кубань», у меня появлялись мысли завершить карьеру. Понимал, что рано или поздно это произойдет», —рассказал Аршавин в эфире передачи Foot'больные люди.

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Спортсмен выступал до этого в составе лондонского «Арсенала», краснодарской «Кубани» и сине-бело-голубых.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил о назначении на должность руководителя международного проекта «Сириус в «Зените» Аршавина.