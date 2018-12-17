Вальверде: «Барселона» просто должна наслаждаться Месси

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал матч против «Леванте» в рамках 16-го тура чемпионата Испании, передает «Советский спорт».

Наставник отметил заслуги аргентинского нападающего Лионеля Месси в игре, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.

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«Не знаю, как назвать игру Месси. Он тот, кто заставляет нас играть, тот, кто забивает удивительные голы. Мы просто должны наслаждаться им», —приводит слова Вальверде Goal.

«Барса» одолела соперников со счетом 5:0.

Благодаря этим мячами 31-летний форвард достиг планки в 50 голов в 2018 году. Таким образом, Месси стал первым футболистом, которому удалось забить полсотни мячей в текущем году.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги может возглавить итальянскую «Рому».