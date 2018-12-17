СМИ: «Филадельфия» хочет заменить нынешнего тренера наставником «Чикаго»
Руководство «Филадельфии Флайерз» думает над увольнением главного тренера команды Дэйва Хэкстола, сообщает «Советский спорт».
По информации Courier Post Online, в управлении хотят заменить наставника бывшим рулевым «Чикаго Блэкхоукс» Джоэлем Кенневиллем.
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На данный момент «Флайерз» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав 28 очков в 31 игре. На их счету четыре поражения кряду.
Хэкстол возглавил клуб в 2015 году и за три года ни разу не смог привести подопечных к победе в первом раунде плей-офф НХЛ.
Ранее во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс» произошел тревожный инцидент вне льда.