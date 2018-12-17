Защитник «Барселоны» Пике рассказал о возможном уходе из клуба
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своих планах на будущее, передает «Советский спорт».
Клуб одолел «Леванте» со счетом 5:0 в 16-м туре Ла Лиги.
«В последние недели мы играли лучше: пропускали мало, забивали много. Теперь мы думаем о нашей следующей игре. Мне всегда тяжело начинать сезон, но когда придет день, и я перестану получать удовольствие от того, что я делаю, я уйду. Месси и Суарес — лучшие нападающие за последние годы. У Луиса голы в крови, а то, что делает Лео, говорит само за себя. С нападением у нас все в порядке, нужно улучшать игру в защите», — приводит слова Пике Football Espana.
Напомним, что «Барса» с 34 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, в то время как «Леванте» занимает восьмое место, имея в активе 22 очка.
Ранее нападающий каталонского клуба Лионель Месси первым забил 50 мячей в 2018 году.