Защитник «Барселоны» Пике рассказал о возможном уходе из клуба

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Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своих планах на будущее, передает «Советский спорт».

Клуб одолел «Леванте» со счетом 5:0 в 16-м туре Ла Лиги.

«В последние недели мы играли лучше: пропускали мало, забивали много. Теперь мы думаем о нашей следующей игре. Мне всегда тяжело начинать сезон, но когда придет день, и я перестану получать удовольствие от того, что я делаю, я уйду. Месси и Суарес — лучшие нападающие за последние годы. У Луиса голы в крови, а то, что делает Лео, говорит само за себя. С нападением у нас все в порядке, нужно улучшать игру в защите», — приводит слова Пике Football Espana.

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Напомним, что «Барса» с 34 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, в то время как «Леванте» занимает восьмое место, имея в активе 22 очка.

Ранее нападающий каталонского клуба Лионель Месси первым забил 50 мячей в 2018 году.