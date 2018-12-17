Во Франции нашли полкило конопли с изображением Роналду
Полицейские французского Марселя задержали наркоторговца с необычной партией конопли, сообщает «Советский спорт».
Как информирует 20 Minutes, во время обыска у преступника было обнаружено пять пакетов конопли с изображением нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Вес содержимого составил 517 граммов.
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Фотография находки опубликована в твиттер-аккаунте BeFoot.
Ранее сообщалось, что Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в чемпионате Италии.
Á Marseille, des gendarmes des Bouches-du-Rhône ont fait une saisie assez surprenante, puisqu'ils ont mis la main sur 517g de cannabis à l'effigie de Cristiano Ronaldo. (@20Minutes) pic.twitter.com/Jl9llVJQGB— BeFoot (@_BeFoot) 16 декабря 2018 г.