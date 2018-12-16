Пихлер отказался от посвященной Родченкову пресс-конференции

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Тренер женской сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер назвал ложной информацию о проведении пресс-конференции на тему допинга в российском спорте, сообщает «Советский спорт».

Слова немецкого специалиста передал в своем эфире канал «Матч ТВ». Пихлер отметил, что обязательно передаст всю известную ему информацию группе независимых экспертов.

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Днем ранее Пихлер назвал лживыми некоторые заявления бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Знаю, что в его заявлениях много лжи, и не могу верить тому, что он сказал», — сказал немец.

Пихлер возглавлял женскую сборной России с 2011 по 2014 годы.

Ранее женская сборная России стала четвертой в эстафете в Хохфильцене.