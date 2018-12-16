Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU
Победой россиянки Анастасии Морозовой завершилась гонка преследования на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау, сообщает «Советский спорт».
Морозова смогла победить, допустив три промаха. Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, ее соотечественница Светлана Миронова стала третьей.
Кубок IBU. 2-й этап. Риднау (Италия)
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Анастасия Морозова (Россия) — 31.05,1 (3)
2. Виктория Сливко (Россия) — + 15,7 (0)
3. Светлана Миронова (Россия) — + 55,5 (3)
23. Екатерина Мошкова (Россия) — + 3.35,0 (4)...
26. Наталья Гербулова (Россия) — + 4.12,4 (5)...
36. Ирина Казакевич (Россия) — + 5.23,1 (7)
Морозова упрочила лидерство в общем зачете Кубка IBU.
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